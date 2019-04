AEROPORT D’ALGER : Le nouveau terminal mis en service lundi prochain

La nouvelle aérogare de l’aéroport international d’Alger sera mise en service au plus tard lundi 29 avril, a indiqué à TSA Tahar Allache PDG de l’Entreprise de gestion des services aéroportuaires (EGSIA), ce dimanche 21 avril. « J’ai reçu l’accord de principe pour ouvrir l’aérogare aux passagers à partir de dimanche ou au plus tard lundi prochain de la semaine prochaine », affirme M. Allache. La mise en service de la nouvelle aérogare, ultramoderne, se fera par étapes. « Nous allons commencer d’abord par Air Algérie et les vols en direction de Paris. Ensuite, nous allons transférer les autres compagnies et les autres vols », détaille le patron de l’EGSIA. Pour mettre le plan de l’entrée en service de la nouvelle aérogare internationale d’Alger, une réunion est prévue ce dimanche entre l’EGSIA et Air Algérie. « Nous voulons connaître le délai dont a besoin Air Algérie pour informer ses passagers sur le transfert des vols vers Paris. De ce délai dépendra la mise en service de l’aérogare qui se fera dimanche ou lundi 29 avril », précise M. Allache.