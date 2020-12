AEROPORT D’ALGER : Arrestation d’un homme avec un faux visa Schengen

Les services de police de l’aéroport international d’Alger ont procédé à l’arrestation d’un homme qui allait embarquer en Espagne avec un faux visa Schengen, a rapporté le média arabophone Ennahar. En effet, selon la même source, les services de police de l’aéroport international d’Alger ont procédé à l’arrestation d’un individu, trentenaire, pour avoir présenté un faux visa Schengen avant d’embarquer sur son vol vers l’Espagne. Lors de son interrogatoire, le prévenu a affirmé qu’il ignorait que son visa était faux, et a fait savoir qu’il l’avait obtenu d’un individu résidant dans la wilaya de Jijel par le biais d’un intermédiaire. Il aurait payé la somme de 35 millions de centimes et remis deux photos et un acte de naissance en langue française pour avoir ce visa du consulat espagnole sans beaucoup de peine. Le prévenu a été présenté devant le juge, et a été condamné, en première instance, à deux (2) ans de prison ferme. Le deuxième accusé, à savoir l’homme ayant joué le rôle d’intermédiaire, a été condamné, par contumace, à deux (2) ans de prison également. Ce dernier a été présenté jeudi devant le tribunal de Dar el Beida à Alger pour demander l’acquittement, et a plaidé non-coupable, affirmant avoir joué le rôle de l’intermédiaire uniquement et qu’il n’a pas été présent lors de la conclusion de cet accord. Après avoir inspecté son domicile, et à cause des contradictions présentes dans les aveux du principal inculpé, le juge a acquitté du deuxième accusé.