AEROPORT ‘’AHMED BENBELLA’’ D’ORAN : Saisie d’un pistolet et 7 balles

Les douaniers de l’inspection principale d’Oran ont découvert, jeudi dernier, un pistolet automatique et sept balles chez un ressortissant algérien résidant à l’étranger lors d’une fouille à l’aéroport international Ahmed Benbella, a indiqué, M. Zaoui, directeur de l’information et de l’informatique à la direction régionale des douanes d’Oran. Selon les précisions de la même source, le pistolet a été découvert lors d’un contrôle des passagers en provenance de Marseille. ll s’agit, selon M. Zaoui, d’une marchandise prohibée conformément aux articles 303 et 325 du code des Douanes. Celle-ci a été saisie et une enquête a été ouverte par les services compétents.