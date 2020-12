AEROPORT AHMED BEN BELLA (ORAN) : Reprise des vols domestiques demain dimanche

A cet effet, suite à une instruction du wali d'Oran Messaoud Djari, une délégation composée du chef du cabinet de la wilaya d'Oran en compagnie des directeurs du transport, de la protection civile et de la santé de la wilaya d'Oran ont effectué une visite d'inspection et de préparation de différentes structures aéroportuaires. Ils ont été accueillis à l'aéroport par le directeur générale de l'EGZIA (Établissement de Gestion de Services Aéroportuaires d'Oran). Ce dernier qui a fait visiter aux membres de la délégation toutes les infrastructures aéroportuaires, n'a pas manqué de déclarer à l'assistance que tout a été mis en place pour accueillir les voyageurs après neuf mois de clôture, due à la crise sanitaire qui secoue le monde entier, avec la mise en place des équipements sanitaires et des réactifs nécessaires acquis par les autorités algériennes. Le protocole sanitaire a été pris en considération au niveau des différentes ailes de l'aéroport , notamment les espaces d'enregistrement et de douane, les salles d'attente et les bus pour le transport des passagers, en plus de toutes les mesures nécessaires pour la fourniture des thermomètres et du désinfectant des mains, ainsi que le respect de la distanciation et de l'éloignement social. Notre même interlocuteur a également fait savoir que l’aéroport de la région ouest dispose de tous les moyens nécessaires pour assumer la reprise des activités aéroportuaires « Nous disposons de tous les outils », ajoute-il, d’après la même source. Tous les avions d’Air Algérie, qui desservent les lignes domestiques et internationales, sont cloués au sol depuis mars dernier, à l’exception des avions dédiés au rapatriement des Algériens bloqués à l’étranger. Cette mesure a été prise par les autorités algériennes pour limiter la propagation du coronavirus Covid-19 en Algérie. La reprise des vols internes va permettre à la compagnie aérienne de souffler un peu, après un long confinement qui a fortement impacté la compagnie Air Algérie.