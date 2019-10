AEROPORT AHMED BEN BELLA D’ORAN : Saisie d’une importante somme d’argent

Les éléments de la Police algérienne des frontières (PAF) ont procédé à l’arrestation d’un homme, âgé d’une trentaine d’années, qui s’apprêtait à quitter l’aéroport international d’Oran Ahmed Ben Bella, en possession d’importantes sommes en dinars et en devises non déclarées, a-t-on appris ce samedi de source locale. Selon la même source, le mis en cause a été appréhendé alors qu’il tentait de quitter le territoire nationale en direction de Paris, en France. En effet, après une fouille minutieuse, les agents de la PAF de l’aéroport d’Oran ont récupéré au total « 200 millions de centimes de dinars, 2000 dollars et 500 euros » auprès du prévenu, précise la source. Suite à son interpellation, le suspect a été inculpé pour infraction à la législation et à la réglementation des changes et des mouvements de capitaux ‘’de et vers’’ l’étranger. Le montant saisi en devise a été aussitôt transféré aux services compétents pour finaliser les procédures légales. Il faut souligner que face à la récurrence des tentatives de transfert illicite de devises de l’Algérie vers l’étranger, et les risques de fuite de certaines personnalités qui font actuellement l’objet d’interdiction de quitter le territoire national (ISTN), l’Algérie a décidé de renforcer ses contrôles aux frontières.