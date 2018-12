AEROPORT ‘’AHMED BEN BELLA’’ D’ORAN : Le nouveau Terminal opérationnel dès juin 2019

Dès la prochaine saison estivale, les passagers auront le loisir d'apprécier cette infrastructure moderne", a déclaré le ministre, à la presse, à l'issue d'une visite qu'il a effectuée sur site. Il a assuré que les travaux de ce projet d'importance enregistrent un taux d'avancement de plus de 80%. Le ministre a exhorté également les gestionnaires de l'entreprise Cosider, qui réalise ce projet, à exiger des sociétés sous-traitantes un planning de travail semaine après semaine, et de leur imposer, en cas de défaillance, des pénalités de retard. Selon le ministre, il ne reste que l'installation des équipements, dont une partie sera livrée très prochainement, comme les escaliers mécaniques et les ascenseurs, ainsi que d'autres travaux secondaires nécessitant un traitement particulier. Des explications sur l'avancement des travaux du parking avions avaient été communiquées au ministre, lors de sa visite au nouveau terminal, achevé à 100%, et réceptionné provisoirement la semaine passée, selon le représentant de la Société d'assistance, de technologie, d'ingénierie et de la main d'œuvre (SETAM).La nouvelle aérogare internationale "Ahmed Benbella" aura une capacité de traitement de 3,5 millions de passagers par an, extensible à 6 millions. Elle dispose d'un parking à étages de 1.200 places. L'ouvrage est alimenté en énergie solaire.