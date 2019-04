AEROPORT ‘’AHMED BEN BELLA’’ D’ORAN : L’inauguration du nouveau terminal en juillet prochain

Cette visite intervient après la réception des équipements de cette structure à savoir les ascenseurs et les 06 passerelles. Le chef de l''exécutif a pris connaissance sur leur mise en service. Selon une source, les travaux de la tour de contrôle et au parking à étages d'une capacité de 1000 véhicules ont été achevés. Le wali a également inspecté le projet du dédoublement de la route et les accès menant à l'aéroport international "Ahmed Ben Bella" au niveau de la route nationale n° 04 dont la réalisation, un aéroport d'une superficie totale de 4.360.000 m² et d'une superficie au sol de 15.000 m² et d'une capacité d'accueil de 3.500 000 passagers /an extensible à 6 000 passagers /an. Pour rappel, le traitement des passagers au niveau de l'aéroport international d'Es-Sénia Ahmed Ben Bella pour l’année 2018 a atteint les 1. 383.169 passagers pour le réseau international et de 540.357 passagers pour le réseau national, contre 1.409.713 passagers pour le réseau international en 2017 et 528 660 pour le national. Avec un total de 1.923.526 passagers, le trafic aérien a enregistré au cours de l’année 2018, une baisse de 6%, comparativement à l’année 2017 durant laquelle, l’aéroport d’Oran avait enregistré 1.938.373 passagers. La production physique a connu une baisse de 6% comparativement à l année 2017 suite à la réduction du nombre de vols de la compagnie aigle azur vers les villes françaises. Pour le nombre de vols, l’aéroport d’Oran Ahmed Ben Bella a enregistré un total de 1949 mouvements.Cette nouvelle aérogare, dédiée au trafic aérien international, sera réalisée, selon les standards internationaux et des avancées technologiques, en matière de gestion des grands aéroports, un apport considérable pour une ville, à l'image d'Oran et qui abritera, en 2021 la 19ème édition des Jeux méditerranéens. Le projet, lancé début 2013, connaît un taux d'avancement appréciable et plusieurs mesures ont été prises par l'Etablissement de gestion de services aéroportuaires d'Oran (EGSA) afin d'activer la cadence des travaux et surtout mettre en service, la nouvelle aérogare, dans les meilleurs délais, du fait qu'il était prévu sa réception début du mois de juillet 2019 . Les cadres de l'EGSA prévoient, dès la mise en service de cette nouvelle aérogare, en 2019, le traitement de 3, 4 millions de passagers par an, au lieu de 2,5 millions prévus, initialement. L'étude préliminaire du projet avait été fixée à 3,4 millions de passagers, à traiter à l'horizon 2035, selon des sources de l'entreprise. Cette extension, en voie de réalisation, permettra d'ajouter deux autres modules qui offriront la possibilité d'atteindre, à l'avenir les 6 millions de passagers/an.