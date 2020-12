AERODROME DE BENI ABBES A BECHAR : 23 milliards de cts partis en fumée

Avec l’ouverture dans cette localité il y a deux ans d’un Institut régional de formation de personnels d’hôtellerie ainsi que la réouverture l’an dernier de l’hôtel Rym de la chaîne hôtelière El-Aurassi, un hôtel 4 étoiles rénové par les portugais pour la bagatelle de 1 milliard de DA , tout le monde misait sur ce projet qui devait assurer le décollage du secteur du tourisme dans cette région enchanteresse distante de 1240 km d’Alger. Inscrit en 2006 comme projet phare parmi les projets structurants retenus pour la wilaya de Béchar dans le cadre du programme de développement des zones du sud , le projet de réalisation d’un aérodrome à Béni Abbès, 230 km au sud du chef-lieu de wilaya, est en voie d’être enterré. C’est du moins les conclusions auxquelles sont arrivées les sources proches de ce dossier qui traîne depuis 14 ans. Pourtant, les travaux engagés comme la piste d’envol, une section d’entretien, de maintenance et une clôture ont été réalisés dans le cadre d’une opération dite de préservation du patrimoine de l’oasis. L’inconvénient, ajoute notre source, est que la piste d’envol et d’atterrissage qui n’est pas extensible, n’est pas en mesure d’accueillir des avions gros porteurs mais de petits aéronefs seulement. Ce qui renforce l’idée de l’abandon du projet c’est incontestablement le retard de plusieurs années dans la mise en place des équipements restants et indispensables qui devraient être livrés par l’EGSA ainsi que par l’ENN organisme chargé de la sécurité aéronautique pour son exploitation. Le coût des travaux engagés depuis toutes ces années serait de l’ordre de 230 millions de DA. Une somme colossale partie en fumée. Notre source ajoute cependant qu’une étude pour un nouvel aérodrome situé à 3 km de Béni Abbès sur la route nationale existe depuis 1997 mais cette étude n’a pas été suivie d’effet et demeure au même stade.