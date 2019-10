Une jeune femme âgée d’à peine 25 ans a succombé à ses brûlures au niveau des urgences de l’hôpital de Bordj Badji Mokhtar avant son transfert vers l’hôpital de Reggan. La victime de cet accident domestique a été grièvement brûlée par un incendie qui s’est déclaré par une cause inconnue à l’intérieur de son domicile sis au quartier OPGI de Bordj Badji Mokhtar. La gendarmerie territorialement compétente a ouvert une enquête pour déterminer les causes et circonstances de ce drame.