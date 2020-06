ADRAR : Un terroriste se rend aux autorités militaires

Un terroriste, qui avait rallié les groupes terroristes en 2012, s'est rendu aux autorités militaires à Adrar, selon un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN). "Dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce aux efforts des Forces de l'Armée nationale populaire, un terroriste s'est rendu, le 20 juin 2020, aux autorités militaires à Adrar en 3e Région Militaire. Il s'agit du dénommé Dechli Bekay dit Msalem, qui avait rallié les groupes terroristes en 2012", note la même source, précisant que ledit terroriste était "en possession d'un (1) pistolet mitrailleur de type Kalachnikov et de quatre (4) chargeurs de munitions". Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, un détachement de l'ANP "a saisi, à El Oued (4ème RM), 21390 comprimés psychotropes, tandis qu'un autre détachement a saisi, à Tindouf (3ème RM), deux (2) véhicules tout-terrain et (1000) litres de carburants destinés à la contrebande". Par ailleurs, des Garde-côtes et des éléments de la Gendarmerie nationale "ont mis en échec des tentatives d’émigration clandestine de 100 individus, à Oran, Aïn Témouchent et Tlemcen (2ème RM)", conclut le communiqué.