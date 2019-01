ADRAR : Un terroriste se rend aux autorités militaires

Un terroriste s'est rendu ce dimanche aux autorités militaires à Adrar en sa possession un pistolet mitrailleur de type Kalachnikov et quatre chargeurs de munitions garnis, a indiqué ce lundi un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN)."Dans le cadre de la lutte antiterroriste, et grâce aux efforts des Forces de l'Armée nationale populaire (ANP), un terroriste s’est rendu, hier 27 janvier 2019, aux autorités militaires à Adrar, en 3ème Région militaire. Il s'agit de Fellani Ibrahim, dit ‘’Abou Anes’’, qui avait rallié les groupes terroristes en 2011", note la même source, précisant que "ledit repenti était en possession d'un (01) pistolet mitrailleur de type Kalachnikov et de quatre (04) chargeurs de munitions garnis".