ADRAR : Un mort dans un accident près de Timimoun

Un accident de la circulation survenu à 22 heures dans le courant de la nuit du vendredi à samedi dernier a coûté la vie au conducteur d’un camion de transport public. Cela s’est passé sur le tronçon routier reliant Ksar Kaddour à Timimoun sur une distance de 44 km et demi. La dépouille mortelle a été évacuée par la protection civile vers la morgue de l’hôpital Mohamed Hachemi de Timimoun. La gendarmerie territorialement compétente a ouvert une enquête sur les causes et circonstances de ce drame de la circulation.