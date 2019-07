ADRAR : Un arsenal de guerre découvert près des frontières

Une cache contenant des armes et des munitions a été découverte ce dimanche, lors d’une patrouille de fouille menée à Adrar, par un détachement de l’Armée nationale populaire (ANP), a indiqué ce lundi le ministère de la Défense nationale (MDN) dans un communiqué. "Dans le cadre de la lutte antiterroriste et lors d’une patrouille de fouille et de ratissage menée près des frontières, à Adrar, dans la 3ème Région militaire, un détachement de l’Armée nationale populaire a découvert, le 28 juillet 2019, une cache d’armes et de munitions contenant (1) Fusil mitrailleur de type FMPK, (2) mitrailleuses de type RPK, (1) Pistolet mitrailleur de type Kalachnikov, (1) Pistolet mitrailleur de type MAT-49, (14) Canons de lance-missiles 120 mm, (50) Obus 82 mm, ainsi que (2.429) balles de différents calibres et dix (10) chargeurs de munitions", précise la même source.