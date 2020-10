ADRAR : Un an de prison pour vol de portable

Le tribunal d’Adrar vient de condamner un individu à la peine d’un an de prison assortie d'une amende de 100 000 DA lors d'une comparution directe. Selon le communiqué de presse de la cellule de communication et des relations générales de la sûreté d’Adrar, le mis en cause dans cette affaire aurait guetté sa victime à la sortie d’un bureau de tabac pour lui arracher son téléphone portable et prendre la fuite. Le signalement fourni par la victime a permis d'arrêter l'auteur de ce méfait par les éléments de la 4ème sûreté urbaine d’Adrar.