ADRAR : Saisie de près de 310 millions de cts en fausse monnaie

Le tribunal d’Adrar vient de placer en détention préventive une bande criminelle constituée de 4 membres âgés entre 33 et 65 ans pour détention et mise en circulation d’une importante somme d’argent en faux billets de banque. Selon le communiqué de la cellule de communication de la sûreté de wilaya d’Adrar, c’est à la base d’un renseignement fiable faisant état de la mise en circulation de la fausse monnaie au niveau des souks, des locaux commerciaux et des stations services que les éléments de la brigade économique et financière sont intervenus pour interpeller un membre de cette bande criminelle qui se trouvait en possession d’un nombre important de fausses coupures de billets de 2000 DA. Il a reconnu le fait qu’il active au sein d’une bande de faux monnayeurs et balancé ses acolytes. La souricière tendue a permis l’arrestation des 3 autres membres et la saisie de 1 541 faux billets de 2000 DA totalisant 3. 082.000 DA.