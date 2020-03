ADRAR : Saisie de grandes quantités de denrées avariées à Reggane

La brigade de contrôle de la qualité et de la répression des fraudes relevant de la direction du commerce de la wilaya d’Adrar vient de saisir de très grandes quantités de denrées avariées au niveau d’un dépôt de vente en gros. C’est suite à l’exploitation d’un renseignement faisant état de la présence de denrées alimentaires ayant dépassé les dates limites de la conservation que la brigade de contrôle de la qualité et de la répression des fraudes s’est déplacée au lieu indiqué. Les agents de la DCP ont ainsi découvert 350 boites de spaghetti, 1200 boites de jus de fruits, 540 canettes de boissons tonifiantes et 95 700 berlingots de boissons à glacer. Le communiqué précise que tous les produits saisis avaient dépassé les dates de péremption.