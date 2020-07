ADRAR : Saisie de drogues et de psychotropes

Le service de lutte contre le commerce des drogues relevant de la sûreté de wilaya d’Adrar a traité 16 affaires relatives à la détention et à la vente des drogues durant le courant de l'exercice du mois de juin dernier. Les 24 individus impliqués dans ces affaires ont été présentés devant les instances judiciaires qui les ont placés en détention préventive. Selon le communiqué de la cellule de communication de la sûreté de wilaya d’Adrar, la quantité de drogues saisies dans ces affaires s'élève à 278,2 g de résine de cannabis, 1, 770 kg et 78 comprimés de psychotropes de différentes marques et de différents dosages.