ADRAR : Saisie de 956,75 quintaux de produits alimentaires destinés à la spéculation

Dans le cadre des efforts déployés pour réduire la propagation du coronavirus, les forces de police relevant de la sûreté de wilaya d’Adrar continuent de mettre en œuvre les procédures de quarantaine partielle, qui s’étendent de 19 heures à 7 heures par l’intermédiaire de diverses unités opérationnelles déployées sur le terrain. De même qu’elles ont pu contrôler 109 magasins où 33 violations liées à la lutte contre la spéculation et les conditions de stockage appropriées ont été enregistrées. Les policiers ont saisi 956,75 quintaux de produits alimentaires divers destinés à la spéculation. D’autre part, des procédures judiciaires ont été ouvertes contre 61 personnes interpellées dans le cadre de la violation des procédures partielles de quarantaine, 16 véhicules et 7 motocycles ont été placés en fourrière. Dans le cadre de la sensibilisation , la sûreté de wilaya d’Adrar a entrepris jusqu’ici 42 campagnes exhortant les citoyens à éviter les rassemblements de toutes sortes et à rester chez eux tout en appelant à la nécessité d’adhérer à une quarantaine partielle, qui se déroule de 19 heures à 7 heures du matin. Elle a organisé 10 opérations de stérilisation et de désinfections dans diverses rues et places publiques avec des partenaires de terrain.