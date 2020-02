ADRAR : Saisie de 598 comprimés de psychotropes

Dans le cadre de la lutte contre la criminalité, le service de la police judiciaire relevant de la sûreté de wilaya d’Adrar a traité dans le courant de l’exercice du mois de janvier 2020, quelque 87 affaires impliquant 64 individus. Les crimes et délits touchant des biens viennent en pôle position avec 45 affaires enregistrées et impliquant 17 personnes. Viennent ensuite 22 affaires de crimes et délits touchant des personnes dont 20 ont été solutionnées. Les personnes impliquées dans ces 22 affaires sont au nombre de 21. Les crimes économiques enregistrés sont au nombre de 9 affaires impliquant 11 personnes. En ce qui concerne le commerce illicite de comprimés de psychotropes, les 6 affaires se sont soldées par l’arrestation de 8 personnes et la saisie de 598 comprimés de psychotropes de différentes marques. Viennent enfin les crimes et délits contre les biens publics avec 5 affaires enregistrées et 7 personnes impliquées.