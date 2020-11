ADRAR : Saisie de 3574 bouteilles de vin et spiritueux à Tinerkouk

A l'approche des fêtes de fin d'année où le sud accueille des milliers de touristes nationaux et étrangers, les gens toujours à la recherche de gains faciles n’hésitent pas à acheminer illicitement des quantités de liqueurs et de vin pour les stocker et les écouler à prix fort sous le manteau. Les services de polices et de la gendarmerie nationale doublent de vigilance en pareille période. C'est ainsi que les éléments de police relevant de la sûreté de daïra de Tinerkouk dans la wilaya d’Adrar agissant sur la base d’un renseignement ont intercepté un camion à l'entrée nord de la ville, le 26 octobre. La fouille minutieuse du véhicule suspect a permis de découvrir 3 540 unités de vin de spiritueux dont 3 366 de marque Matzig, 120 bouteilles de Pastis et 84 bouteilles de Whisky. La poursuite de l’enquête a révélé la présence d’un lieu de vente d'alimentation générale appartenant à l'un des suspects. La perquisition mandatée de ce lieu de commerce a permis de saisir 34 autres bouteilles de Whisky. Les individus impliqués dans cette affaire seront prochainement présentés devant les instances judiciaires près le tribunal de Timimoun pour transport, stockage et vente illicite de cette marchandise prohibée.