ADRAR : Saisie de 1 724 psychotropes à Zaouiet Kounta

Dans le cadre de la lutte contre le trafic de drogues et de psychotropes, le service de la police judiciaire relevant de la sûreté de daïra de Zaouiet Kounta, 86 km au sud du chef-lieu de wilaya d’Adrar vient de saisir dans deux opérations distinctes 1 724 comprimés de psychotropes et 116,72 g de kif traité. Le communiqué de la cellule de communication et des relations générales de la sûreté de wilaya d’Adrar ne donne pas de détails sur les circonstances qui ont permis de saisir 1 199 comprimés de psychotropes dans la première affaire. La deuxième affaire a été traitée par la PJ sur la base de l’exploitation d’un renseignement faisant état du déplacement suspect d’un individu connu comme dealer à bord d’un autocar de transport des voyageurs. Sur la base de ces données, les éléments du service de la police judiciaire relevant de la sûreté de daïra de Zaouiet Kounta ont monté un barrage de contrôle routier sur le tronçon routier de la RN6 reliant Zaouiet Kounta à Reggan. La fouille corporelle de routine à laquelle fut soumis le suspect a permis de saisir sur lui 509 comprimés de psychotropes de marque « Rivotril », 16 comprimés de marque « Lyrika », 116,72 g de kif traité, une somme de 266 000 DA, un couteau à cran d'arrêt et un téléphone portable. Les mis en cause dans ces deux affaires ont été présentés près devant le procureur de la République près le tribunal de Reggan qui les a déférés séance tenante le 23 août devant le juge en comparution directe. Ce dernier magistrat les a placés en détention préventive.