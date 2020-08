ADRAR : Les auteurs d'un vol sous la menace écroués

Les éléments du service de police judiciaire de la 3ème sûreté urbaine à Adrar viennent de mettre fin aux agissements néfaste des auteurs d'un vol sous la menace d'une arme blanche à l'intérieur d'un domicile. C'est suite à la déposition d'une plainte pour vol sous la menace d'une arme blanche à l'intérieur d'un domicile et aux signalements fournis par une femme que les policiers sont parvenus à identifier et à interpeller l’un des auteurs de ce méfait commis le 30 juillet dernier. Le mis en cause dans cette affaire chez qui une partie des objets volés a été retrouvée a reconnu les faits qui lui étaient reprochés et a balancé son acolyte qui a été arrêté à son tour. Ils ont été présentés le 3 août par devant le procureur de la République près le tribunal d’Adrar qui les a déférés devant le juge en comparution directe. Ce dernier magistrat les a placés en détention préventive en attendant leur comparution devant le juge.