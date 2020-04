ADRAR : Le wali en visite à l’hôpital 240 lits

Le wali d’Adrar, Al Arabi Bahloul, s’est rendu, samedi dernier, à hôpital de 240 lits où se trouvent des patients traités pour le virus Corona. Selon le communiqué de la cellule de communications de la wilaya d’Adrar, le wali s’est rendu au niveau de l’hôpital pour s’enquérir du traitement protocolaire que les patients y reçoivent. Profitant de cette occasion, le chef de l’exécutif n’a manqué de saluer et d’encourager le personnel médical et paramédical pour son dévouement dans le cadre de la lutte contre cette pandémie et leur a souhaité de réussir dans leur noble tâche.