ADRAR : Deux ans de prison pour vente de drogues

Le tribunal d’Adrar vient de condamner un individu à la peine de 2 ans de prison ferme assortie d’amende de 200 000 DA pour détention et vente de drogue et de psychotropes lors d’une comparution directe. Le communiqué de presse de la cellule de communication de la sûreté de wilaya d’Adrar précise que c’est à la suite de l’exploitation d’un renseignement que les éléments du service de lutte contre le commerce illicite de drogues ont opéré une perquisition mandatée du domicile d’un individu âgé de 20 ans signalé comme ayant transformé son domicile familial en lieu de vente de drogues et de comprimés de psychotropes. Ils auraient découvert et saisi lors de cette perquisition 6,40 g de résine de cannabis débités en morceaux prêts à la vente et 3 plaquettes vides de comprimés de marque Kietyl ainsi que plusieurs armes blanches de différentes dimensions.