ADRAR : Des parents d’élèves ferment une école à Talmine

Des parents d’élèves de l’école primaire Slimane Mellah Kettouf dans la commune de Talmine, 98 km au nord-ouest de la wilaya déléguée de Timimoun, ont fermé l’école, en signe de protestation contre la vétusté et le manque d’équipements de ce vieil établissement scolaire. Ils déplorent l’état des tables d’écoliers et le manque de leur disponibilité pour mettre un élève par table en cette période où la double vacation est édictée par le protocole sanitaire contre la propagation de la pandémie du Coronavirus. Ils ajoutent que cette école primaire nécessite en priorité l'entretien des équipements de climatisation, de l’installation électrique et de celle de l’alimentation en eau potable. Tout comme ils pointent du doigt le manque de personnel chargé du gardiennage, de la propreté et de la sécurité ainsi que le manque de cuisiniers pour préparer des repas chauds pour les bénéficiaires des cantines scolaires.