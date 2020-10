ADRAR : Démentèlement d’un réseau de trafic de drogues

Des policiers dressant barrage de contrôle routier à l'entrée nord de la ville d'Adrar ont soumis un taxi de marque Hyundai Accent à bord duquel voyageaient 5 personnes à une fouille minutieuse. Ils saisirent 4 plaquettes de drogues d’un pesant de 407 g que l'un des passagers tenait enroulées d’un ruban adhésif autour de son ventre. Une extension de compétence et un mandat de perquisition de son domicile situé à Béchar ont permis de saisir 3 autres plaquettes de kif traité d’un pesant global de 282 g. Le mis en cause balança ses 3 associés dans cette affaires âgés entre 24 et 30 ans. Une fois le dossier de l’enquête bien ficelé, tout ce beau monde a été présenté par devant le procureur de la République près le tribunal d’Adrar qui les a déférés séance tenante devant le juge lors d'une comparution directe. Ce dernier magistrat les a placés en détention préventive en attendant leur jugement pour détention, transport et vente de drogues.