ADRAR : Arrestation de 7 individus vivement recherchés

Parmi les 134 personnes n’ayant pas respecté le confinement partiel instauré à Adrar, les éléments de la sûreté de wilaya viennent d’interpeller 7 individus faisant l’objet de mandats d’arrêt. Le reste, c'est-à-dire 127 autres individus viennent de faire l’objet de poursuites judiciaires. Le communiqué de presse de la cellule de communication et des relations générales de la sûreté de wilaya d’Adrar fait état de la mise en fourrière de 5 véhicules, contrôle de 76 autres véhicules et de 3 motocycles. Les différents services relevant de la sûreté de wilaya de Béchar sont passés à l’acte pour faire respecter les mesures préventives prises contre la propagation du Covid19 et ce après avoir mené une langue campagne de sensibilisation au sein de la population. Par la même occasion, la sûreté de wilaya d’Adrar invite l’ensemble de la population à respecter le confinement partiel de 7h à 19h. Elle met son standard téléphonique à l’écoute de toute information signalant des attroupements ou des violations des mesures prises dans le cadre de la lutte contre la propagation du Covid19.