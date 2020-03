ADRAR : Arrestation de 3 individus en possession de 2 kg de kif

La brigade de lutte contre le trafic de drogue relevant du service de la police judiciaire de la sûreté de wilaya d’Adrar vient d’arrêter 3 dealers circulant à bord d’un véhicule et de saisir près de 2 kg de kif traité. Selon le communiqué de la cellule de communication de la sûreté de wilaya d’Adrar, le conducteur d’un véhicule aurait tenté de rebrousser chemin à la vue des uniformes lors d’une opération de police. Un des trois individus qui se trouvaient à bord du véhicule suspect a tenté de fuir et fut vite rattrapé par les policiers. La fouille minutieuse du véhicule a permis de découvrir sous les sièges arrière une quantité de kif traité pesant 1 990, 6 g. Une fois l’enquête bien ficelée, les trois mis en cause dans cette affaire ont été présentés par devant le procureur de la République près le tribunal d’Adrar qui les déféra devant le juge d’instruction. Ce dernier a placé deux d’entre eux en détention préventive et a placé le troisième sous contrôle judiciaire.