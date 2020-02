ADRAR : Arrestation d’un dangereux criminel activement recherché

Les éléments du service de la police judiciaire de la sûreté de wilaya d’Adrar opérant en étroite collaboration avec la 3ème sûreté urbaine viennent de mettre fin à la cavale d’un dangereux criminel activement recherché. Selon le communiqué de la cellule de communication de la sûreté de wilaya d’Adrar, cet individu faisait l’objet de mandats d’arrêt et de mandats d’amener ordonnés par des instances judiciaires pour son implication dans de nombreuses affaires criminelles pour formation de bande criminelle et de trafic de comprimés de psychotropes. Les forces de l’ordre l’ont dernièrement arrêté et présenté devant les instances judiciaires concernées.