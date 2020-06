ADRAR : 8 ans de prison et 50 millions d’amende pour un vol à la tire

Dans le cadre des activités des forces de police visant à lutter contre la criminalité et maintenir la sécurité des citoyens et de leurs biens, les éléments du service de la police judiciaire de la première sécurité urbaine de la wilaya d’Adrar ont pu mettre fin aux activités néfastes de voleurs opérant au niveau du centre-ville de la capitale du Touat. Les faits remontent au 28 mai dernier, date à laquelle un appel à l’aide a été enregistré au niveau du standard du siège de la 1ère sûreté urbaine. La victime d’un vol à la tire a signalé la présence au niveau de la cité des 400 logements de deux individus circulant sur un motocycle et qui lui aurait dérobé la somme de 100 000 DA. Les policiers qui se sont rendus prestement sur les lieux n’ont pas mis beaucoup de temps pour interpeller les auteurs de ce méfait. Les mis en cause dans cette affaire ont été présentés près devant le procureur de la République près le tribunal d’Adrar qui les a déférés devant le juge en comparution directe. Ce dernier magistrat les a condamnés à la peine de 8 ans de prison ferme avec dépôt assortie d’une amende de 500 000 DA chacun.