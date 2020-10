ADRAR : 67 opérations de police au cours du mois de septembre

Afin de préserver la sécurité des citoyens et de leurs biens et dans le cadre de la lutte contre la criminalité de toutes sortes dans la zone urbaine, les forces de police relevant de la sûreté de wilaya d’Adrar ont commencé la sécurité de l’État d’Adrar, ainsi que celles des différentes daïras ont entrepris d'importantes opérations de sécurité ciblant les points noirs et les lieux suspects, et ce au cours du mois de septembre 2020, où plus de 67 opérations de police ont été enregistrées à cet égard. Les opérations auxquelles ont été mobilisées toutes les ressources matérielles et humaines, comprenaient l’élaboration d’un plan de sécurité spécial par lequel des situations de sécurité ont été effectuées ainsi que des barrages de contrôle sécuritaire au niveau des routes nationales et des chemins de wilaya ainsi que des routes secondaires au niveau de la ville d’Adrar et au niveau des daïras. C'est ainsi que plusieurs patrouilles ont eu lieu au niveau des lieux suspects connus pour être fréquentés par des repris de justice. Ces efforts déployés ont permis le contrôle et la fouille de divers véhicules, ainsi que l'examen de l’identité de 1.108 suspects parmi lesquels, figuraient 5 personnes faisant l’objet d’un mandat et d'une ordonnance du tribunal. Quelque 976 véhicules ont fait l'objet de contrôles de sécurité, dont un certain nombre ont été soumis au contrôle par panneau électronique, en plus de la libération de 19 infractions et infractions routières.