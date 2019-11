ADRAR : 4 ans de prison ferme pour vente de drogue

Le tribunal d’Adrar vient de condamner un quadragénaire à la peine de 4 ans de prison ferme assortie d’une amende de 100 00 000 DA pour détention et vente de drogue, lors d’une comparution directe. Le communiqué de presse de la cellule de communication de la sûreté de wilaya d’Adrar précise que c’est à la suite de l’exploitation d’un renseignement que les éléments du service de la police judiciaire ont interpellé un individu qui aurait transformé son domicile en lieu de vente de drogues et de psychotropes. Au moment de son arrestation, il avait sur lui 38,73 g de kif traité et 10 000 DA. La perquisition mandatée de son domicile aurait permis la saisie de 4 morceaux de kif traité d’un pesant global de 3,44 g et un cutter servant à débiter la drogue en morceaux ainsi que 1,44 g de poudre de chanvre indien prête à la consommation.