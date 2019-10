ADRAR : 3 morts et 4 blessés dans un accident près d’Aougrout

Un accident de la circulation survenu sur le tronçon routier du CW 731 reliant le ksar de Deldoul à celui d’Aougrout au nord de la wilaya d’Adrar a causé la mort à 3 personnes et des blessures à 4 autres. Cela est arrivé dans la matinée de mercredi dernier, lorsque la roue arrière gauche d’un véhicule tout terrain a éclaté. Le véhicule a dévié de sa trajectoire et fait plusieurs tonneaux avant de s’arrêter à 50 mètres plus loin. Les dépouilles mortelles ainsi que les blessés ont été évacués vers la polyclinique d’Aougrout par la protection civile. La gendarmerie territorialement compétente a ouvert une enquête pour déterminer les causes et circonstances de ce drame de la circulation routière.