ADRAR : 2 786 nouveaux étudiants inscrits à l’université ‘’Ahmed Draïa’’

A la date de la clôture des inscriptions universitaires, 2 786 nouveaux étudiants se sont inscrits à l’université Africaine Ahmed Draïa d’Adrar. Les phases d’inscription et d’orientation de ces nouveaux étudiants se sont bien déroulées, nous a-t-on assuré, malgré les fortes chaleurs qui sévissaient au moment des inscriptions dans la capitale du Touat et ce grâce aux dispositions prises à cet effet. L’université africaine Ahmed Draïa d’Adrar à vocation régionale est fréquentée par plus de 15 000 étudiants dont certains venus même des pays limitrophes. Elle offre un large panel de formation dont 31 filières d’enseignement en cycle Licence et 35 filières en Master. Les filières des sciences de la nature et de la vie, des sciences technologies et des sciences économiques enregistrent un grand nombre d’inscriptions par rapport aux autres. Les étudiants en provenance des différentes wilayas du pays ne disposant surtout pas de spécialités dans le domaine des sciences islamiques ont été orientés vers l’Université Africaine Ahmed Draïa d’Adrar par la plateforme numérique nationale de l’enseignement supérieur. Cette université se distingue aussi par son ouverture sur son milieu. Il est à noter que l’ouverture sur le milieu socio-économique constitue l’une des principales préoccupations de l’Université. Dans ce sens, l’université Africaine Ahmed Draïa d’Adrar a signé 32 conventions locales et 9 nationales en 2015. Elle a signé 5 conventions internationales avec différents pays. Elle aspire aussi à la création d’un institut des hydrocarbures et un institut des études africaines ainsi que la création dans l’avenir d’une faculté de médecine. Elle développe aussi la recherche dans l'axe des énergies renouvelables vu le grand potentiel en la matière dans cette région qui bénéficie de 3 450 heures d’ensoleillement annuel.