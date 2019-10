ADMINISTRATION : Plus de 30 millions de documents biométriques délivrés

Le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Salah Eddine Dahmoune, a indiqué dimanche que plus de 14 millions de passeports biométriques et plus de 16 millions de cartes d'identité biométriques ont été délivrés à ce jour. Présentant un exposé détaillé devant les membres de la commission des finances de l'Assemblée populaire nationale (APN) sur le projet de budget 2020 de son secteur, dans le cadre de l'examen du projet de loi de finances (PLF) 2020, Dahmoune a précisé que depuis le lancement de la numérisation des documents administratifs, "14.720.000 passeports biométriques ont d'ores et déjà été délivrés", ajoutant que deux (2) millions autres le seront en 2020. Le ministre a en outre fait savoir que 16.800.000 cartes d'identité biométriques avaient été délivrées à ce jour, ajoutant que ce chiffre atteindra plus de 21 millions de cartes en 2020.