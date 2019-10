ADMINISTRATION PENITENTIAIRE : Fayçal Bourebala nommé inspecteur général

Installé dans ses nouvelles fonctions dimanche 20 octobre, Fayçal Bourebala a été désigné au poste d’inspecteur général de l’Administration pénitentiaire et de la réinsertion. M. Bourebala a été installé ce dimanche à la tête de cette inspection, qui vise à renforcer les mécanismes de contrôle et la modernisation des établissements pénitentiaires, rapporte le quotidien Ennahar dans son édition de dimanche. Le nouvel inspecteur général occupait jusqu’à sa nomination le poste de Directeur de la recherche et de l’intégration des détenus au niveau de la Direction générale de l’Administration pénitentiaire. D’autres nominations sont attendues au niveau de l’administration pénitentiaire durant les prochains jours, précise la même source.