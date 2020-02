ADMINISTRATION DES DOMAINES A FRENDA (TIARET) : Scandale suite à des enchères publiques

A ce titre, des saisies ont été faites par les services de gendarmerie nationale, territorialement compétents, durant les 3 dernières années (2018/2019/2020) où 9 degagas ont été saisies et mises en fourrière dans des parcs communaux en exécution à des instructions judiciaires, précise notre source, qui ajoute que durant les mois de Mars et Avril 2018, au niveau de l'inspection des domaines de Frenda, à 50 km du chef-lieu de wilaya, a été organisée une vente aux enchères de quelques degagas, tout en rappelant que la réglementation stipule que la vente soit publique. Cependant, ce qui s'est passé au niveau de cette inspection des domaines ,est loin de répondre aux exigences de la réglementation .Notre source ,précise que le seuil du prix de vente qui a été atteint ,serait de l'ordre de 7 millions de dinars et il y 'a lieu de signaler que 2 conditions irréfutables régissent toute vente aux enchères : La vente soit publique et au plus offrant, cependant rien de cela n'a été fait et le lot des degagas a été remis à une personne ayant pignon sur rue et ce suite à une dérogation de l'administration des domaines et le bon d’enlèvement a été notifié à 700.000 dinars, soit une différence de 683 millions de centimes. Notre source ajoute que le climat de suspicion autour de cette affaire, particulièrement frauduleuse, serait une interrogation relative au pouvoir de signature d'une telle dérogation qui entrave toutes les procédures de vente aux enchères publiques et des affaires similaires ne manquent pas et font l’objet d’enquêtes très avancées, apprend-on toujours auprès de notre même source qui indique que les services de sécurité territorialement compétents à Frenda, ont ouvert une enquête relative à cette affaire de violation de procédures réglementant la vente aux enchères publiques qui interdisent le gré à gré.