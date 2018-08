ADE DE TISSEMSILT : Les employés revendiquent le départ du directeur

En signe de protestation contre leur directeur, les travailleurs de la direction de l’ADE de Tissemsilt ont décidé d’observer un arrêt de travail en forme de grève et ce, durant la journée du 06/08/2018. Le mouvement de protestation a touché la plupart des travailleurs de la dite direction ainsi que ceux des autres unités. En effet, durant toute cette journée, ces travailleurs se sont donnés le mot pour protester contre les décisions de la direction de cet établissement, cette dernière (direction)qui selon les représentants syndicaux et certains grévistes est à la cause de ce mouvement de protestation, les dizaines de travailleurs qui revendiquent l’ouverture d’une enquête n’ont pas cessé de dénoncer cet état de fait et les agissements de cette direction tout en affirmant que la seule solution demeure le départ du directeur, les travailleurs se sont rassemblés devant le siège situé près de la cité des 120 logements dans un geste de protestation contre ce qu’ils ont qualifié de marginalisation, d’exclusion, d’intimidation et d’abus de pouvoir de la part de ce responsable, les travailleurs qui avaient délégué des représentants disent qu’après l’entêtement de la direction et la persistance dans ses pratiques, il n’y avait plus de solution que de recourir à la grève pour exiger le départ de ce responsable, ils ajoutent qu’il est attendu des responsables au niveau de la wilaya une réaction positive pour éviter davantage que la situation ne dégénère et se répercute sur le simple travailleur, ils ont sollicité les décideurs de vérifier sur le terrain afin de trancher tout en précisant que leurs revendications demeurent le départ de ce responsable et l’amélioration des conditions de travail qu’ils qualifient de détériorées, d’un autre côté, notre tentative pour avoir l’avis des responsables de l’ADE s’est avérée vaine, on nous a fait comprendre que le premier responsable se trouvait au niveau de la wilaya.