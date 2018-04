ADE DE SIDI BEL ABBES : 90 milliards de créances impayées

Selon des sources dignes de foi, l’Algérienne des Eaux de la wilaya de Sidi Bel Abbès éprouve toutes les difficultés pour recouvrer ses créances estimées à plus de 90 milliards de centimes et ce, en dépit de toutes les campagnes de sensibilisation que les responsables ont menées. Les créances globales des ménages des 52 communes de Sidi Bel Abbès, auraient atteint 69 milliards. Les abonnés de Boukhanefis, Sidi Ali Boussidi et Tabia, 03 chefs-lieux de communes de l'Est belabbesien restent les plus endettées avec 07 milliards de centimes, alors que les dettes des entreprises et des administrations publiques auraient dépassé 14 milliards. Ceci étant, et après plusieurs mises en demeure envoyées à l'ensemble des abonnés mais restées vaines et infructueuses, les responsables de l'entreprise auraient déclaré la "guerre'' aux ménages abonnés, aux A.P.C et autres administrations publiques n'ayant pas réglé leurs dettes. Des mesures de facilitation auraient tout de même été accordées à ces mauvais payeurs afin de s'acquitter de leurs créances sinon, les opérateurs de l’'A.D.E seraient contraints de recourir à la coupure, pure et simple, du tuyau d'alimentation en eau potable ; ou pire encore, ils feraient appel à la justice.