ADE DE MOSTAGANEM : Plus de 151 milliards de cts, dettes des APC

Le montant des factures impayées par les APC est estimé à quelque 700 Milliards de centimes au niveau national, pour les 1421 communes a-ton appris de diverses sources concordantes et fiables. Aussi, selon les chiffres communiqués ,par le Directeur de l’Entreprise « ADE » (Agence de l’eau) de Mostaganem, il s’avère que le montant des créances qui lui sont dues de la part des 32 communes de la wilaya de Mostaganem, s’élèvent à la somme de 151,8 milliards de centimes dont, 4,2 milliards de centimes en travaux et prestations ! Ce que ne savent probablement pas beaucoup de gestionnaires c’est que pour fournir de l’eau à ses clients, c’est que l’ADE utilise de l’énergie électrique qui lui est facturée par la Sonelgaz. Au titre de l’année 2017, l’entreprise ADE de Mostaganem s’est retrouvée avec une dette représentant 26 milliards de centimes dont 20 milliards ont été épongés par la contribution de la Direction Générale de l’Agence de l’eau, l’an passé, nous a précisé par ailleurs M.Sid Ahmed Mokkgdar, le Directeur de l’ADE. A titre d’illustration, il est relevé que dans le groupe de têtes des communes dont la créance dépasse le Milliard de centimes on y trouve la commune de Bouguirat avec 26,7 milliards de centimes ; de Kheireddine avec 22,2 milliards de centimes ; de Sayada avec 12,1 milliards de centimes et pour Mesra, 10,4 milliards de centimes. En haut lieu, on estime que le problème de non-paiement des différentes factures (Sonelgaz et ADE) est dû essentiellement à une mauvaise gestion en pointant du doigt certains élus puisque, dans le budget de chaque commune, il existe un chapitre des dépenses obligatoires ( dont les factures de l'électricité et celles de l’eau).Cette situation est devenue intolérable insinuent des gestionnaires concernés qui ,implicitement, en appellent à la tutelle des APC d’intervenir dans cette affaire de « dettes-créances », devenue une tare, trainant d’année en année . Il faut savoir que le Trésor public a déjà effacé les dettes des APC concernant les exercices comptables de 1999 à 2003. Pour un montant de 22 milliards de DA. Selon les statistiques arrêtées au 31 décembre 2007, les dettes des 1 541 communes avoisinent les 116 milliards DA .Ceci prouve, une fois de plus que même les communes, qui ont été touchées par la décision d’effacement de leurs dettes, elles n’arrivent pas encore à rétablir un équilibre financier et se retrouvent au rouge. Néanmoins, il faut avouer que nombreuses sont les communes qui ne parviennent pas à recouvrer leurs taxes et leurs sources de financement et ce, jusqu’à présent. Quand on connait « l’effet domino » qui commence du consommateur à l’APC puis à l’ADE et à la Sonelgaz, en particulier, alors il est légitime de se demander ce que comptent faire les autorités pour que les APC puissent régulariser leurs dettes envers leurs créanciers. La question, ou plutôt le problème, demeure toujours posé…..