ADE DE MOSTAGANEM : Facilitations des recouvrements des factures et des interventions techniques

Prenant en considération les conditions actuelles de lutte et mesures contre la propagation virale du covid19, l'Algérienne des Eaux (ADE) de Mostaganem a pris un certain nombres de mesures préventives. Parmi les plus importantes touchant directement ses abonnés, l'ADE a annoncé qu'elle a pris la décision d'accorder un temps de grâce ,le temps de cette période épidémique ,à ceux de ses clients qui n'auraient pas encore honoré le paiement de leurs factures de consommation d'eau. Toutefois, l'entreprise rappelle à ses abonnés qu'ils ont toujours la possibilité de libérer de leurs dettes de consommation d'eau facturée ,par paiement électronique sans avoir à se déplacer aux caisses de l'ADE et ce, au moyen de leur carte monétique.et que ses bureaux resterons ouverts avec les restrictions imposés par la prévention sanitaire. Dans le même contexte, l'Agence de l'eau indique que tous ses moyens matériels et humains sont mobilisés pour continuera d'assurer le service d'alimentation en eau potable à travers toutes les communes de la wilaya. En prévision de mois de Ramadan, l'ADE indique que ses équipes techniques et leurs moyens de ses sept (07) centres ,sont prêts, à tout instant, pour intervenir pour effectuer toutes les opérations des éventuelles réparations qui seraient nécessaires au niveau des réseaux d'alimentation en eau potable et ouvrages

d'irrigation.