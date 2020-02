On apprend de source bien informée que plus de 14 mille compteurs et un important stock de Batteries ont disparu de la station de Trara à Tighennif et des magasins de la Direction. La source ajoute que plusieurs responsables ont été convoqués devant la justice parmi eux, l’ancien Directeur de l’ADE, le mercredi passé. Ce manque représente pour l’Unité une valeur de 1,6 millions de da.