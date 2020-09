ACTIVANT SUR LES RESEAUX SOCIAUX : Démantèlement d’une bande de malfaiteurs à Alger

La brigade criminelle de la circonscription centre de la Police judiciaire relevant de la Sûreté d'Alger a démantelé une bande de malfaiteurs et arrêté deux mis en cause, a indiqué un communiqué des mêmes services. Ce groupe, «se servait des réseaux sociaux pour escroquer ses victimes et les voler sous menace d’armes blanches prohibées », note-t-on de même source. Les éléments de la PJ ont agit sur la base d'informations qui leur sont parvenues de la part d'un citoyen qui avait un rendez-vous avec un individu rencontré sur Facebook, lequel s’adonnait à la vente de la fausse monnaie. La personne en question devait acheter 80 millions de centimes en faux billets, moyennant 15 millions de centimes en vrais billets». Les services de la police judiciaire ont mis sur pied un plan bien ficelé ayant permis "l’arrestation du principal suspect en possession d’une arme blanche qu’il comptait utiliser contre la victime pour lui voler son argent". Les investigations ont permis l’arrestation d’un complice également en possession d’une arme blanche et d’une quantité de drogue de 2 grammes. Les deux mis en cause ont été présentés devant le Procureur de la République territorialement compétent, lequel a ordonné leur placement en détention provisoire, a conclu le communiqué.