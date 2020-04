ACTION DE SOLIDARITE A ORAN : Don de cabines de désinfection au profit du personnel de santé

Depuis le début de cette crise sanitaire du Covid-19 , plusieurs bienfaiteurs ,hommes d'affaires et autres associations n'ont ménagé aucun effort pour venir en aide au personnel médical qui s’occupe du pavillon Covid-19 et le service infectieux. L’initiative est portée par deux personnes au grand cœur et une association, qui ont lancé un appel au don et à la solidarité auprès de leurs contacts, par la voie d’un groupe créé sur Facebook, nommé « Aide».Ainsi, grâce aux dons quotidiens, des denrées alimentaires sont achetées pour la préparation des repas. La tâche de cuisiner se fait en alternance entre un restaurateur et une femme qui ont proposé tous deux leurs services bénévolement. Ce même groupe a fait don au CHUO de micro-onde, d’ECG, de frigo, de couvertures, d’oreillers. L’autre don et non des moindres a été offert au profit du personnel confronté au Covid-19 au CHUO au niveau du service de réanimation. Il s’agit d’une cabine de désinfection avec détection de mouvements dotée d’un système de vaporisation. Le groupe « Aide » a ainsi pu commander auprès d’un fournisseur, installé à Alger, une cabine de désinfection, qui coûte plusieurs millions, mais l’on saura auprès de ce groupe que le fournisseur en question leur a cédé en baissant le prix, une manière de se solidariser lui également, tout en assurant le transport et l’installation gratuits de la cabine en question. La seconde cabine sera, quant à elle, réceptionnée dans la semaine et sera installée au niveau du service infectieux du CHUO. Un autre groupe de donateurs, constitué sur Facebook, s’est chargé, lui, de l’acquisition d’une cabine similaire qui a été offerte à l’EHUO. Il faut savoir que ladite cabine nécessite un produit, le désinfectant en question qui vaporise la personne à son passage. Ainsi, ce groupe de bénévoles a dû acheter également ce produit. Un kilo de ce produit coûte 10 000 DA et se dilue dans l’eau. L’on saura qu’un kilo de ce produit peut permettre 4 670 passages. Pour la première cabine, 6 kg de ce produit ont été achetés par ces donateurs, ce qui assurera 28 000 passages. La seconde cabine est commandée avec 28 000 passages également, assurant ainsi une désinfection via cette cabine pour au moins 6 mois.