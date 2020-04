ACTES CHIRURGICAUX AU CHU D'ORAN : Un seul pavillon pour plus de 1600 cancéreux

Ledit service reçoit aussi les malades des autres wilaya « Durant cette période on a doublé la capacité de travail pour absorber toute les demandes et répondre, à cette affluence importante » a indiqué le professeur Krilil Boubadallah chef de service de chirurgie générale, « le service a connu ces derniers jours une grande affluence de la part des malades de la wilaya d’Oran et des autres wilayas , à l instar de Tiaret , El Bayadh. Avec une moyenne de quatre actes chirurgicales par jour, l’équipe médicale et paramédicale assure les gardes h24, avec un équipe d’urgence au niveau du pavillon 19 et même au sein du service». Pour ce qu’est des précautions, le professeur a affirmé que toutes les mesures sont prises pour protéger aussi bien le malade que le personnel et que le service est désinfecté quotidiennement. Le Pr Krilil a saisi cette occasion pour lancer un appel aux malades qui se rendent au service pour respecter les mesures d’hygiène nécessaire (port de masque) et de n’être accompagné que d’une seule personne. Cette dernière doit aussi respecter les mesures de sécurité contre le COVID -19. Le spécialiste ajoute que « le cancer a toujours été considéré comme une urgence et une maladie qui n’attend pas et notre service n’a jamais arrêté d’opérer, et reçoit les malades d’où qu’ils viennent». Pour rappel en 2019, pas moins de 1.438 nouveaux cas de cancer ont été enregistrés en 2019 au niveau du service d’oncologie du centre hospitalier universitaire d’Oran. Le service d’oncologie du CHUO d’Oran prend en charge des cancéreux des différentes wilayas de l’ouest. Quelque 16.000 cancéreux sont pris en charge par ce service. Les principaux facteurs d’augmentation de la charge cancéreuse en comprennent l’exposition accrue aux facteurs de risque connus tels que le tabagisme, la sédentarité, la mauvaise alimentation, l’usage nocif de l’alcool et la pollution environnementale. Les mutations épidémiologiques et démographiques en cours font partie des autres facteurs qui contribuent à l’alourdissement du fardeau du cancer.