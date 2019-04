ACTE 10 DU MOUVEMENT POPULAIRE : ‘’Jugez tous les voleurs et les corrompus !’’

Depuis le 22 février dernier, soit plus de deux mois, l’Algérie vit un mouvement populaire inédit visant à instaurer un Etat de droit et à mettre fin à la «bande» ayant dilapidé l’argent public et hypothéqué l’avenir du pays. Au 10ème vendredi consécutif des contestations populaires, les Algériens sont encore sortis dans les rues pour revendiquer le départ de tout le système. Un système qualifié de corrompu par les plus modérés et de criminel par les plus lésés. Scandé par des milliers de citoyens à l’esplanade de la Grande poste d’Alger et ses environs qui regorgent de monde venus de près et de loin, « Dégagez, dégagez ! », tonnent toujours aussi haut et fort comme aux premiers vendredi du hirak populaire et pacifique qui mobilise les Algériens à travers les 48 wilayas du pays et au niveau de quelques capitales du monde à l’instar de Londres, Madrid, Montréal et Paris. Pour la 10ème fois, les Algériens se sont mobilisés et sont restés attachés à leurs revendications et ont investi les rues dans les différentes villes du pays. Il faut dire aussi que les forces de sécurité sont restées sur leur professionnalisme filtrant les entrants venus des wilayas intérieures et dont les routes drainaient des foules venant de toutes les wilayas pour être du hirak à Alger.