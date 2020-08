ACQUISITION DU VACCIN CORONAVIRUS : Le président Tebboune instruit le premier ministre

Le chef de l’état Abdelmadjid Tebboune, a donné dimanche des instructions au Premier ministre pour accélérer les contacts nécessaires avec les pays où les recherches scientifiques ont avancé pour la production du vaccin anti Covid-19, et ce en vue de l’acquérir dès sa commercialisation, indique un communiqué de la Présidence de la République. « Le Chef de l’état, Abdelmadjid Tebboune a donné ce jour des instructions au Premier ministre pour accélérer les contacts nécessaires avec les pays où les recherches scientifiques ont avancé pour la production du vaccin anti Covid-19, et ce en vue d’obtenir ce vaccin en quantités demandées dès sa commercialisation », lit-on dans le communiqué. Pour rappel, le ministère russe de la Santé a annoncé samedi le 01 Août, la fin des essais cliniques du vaccin contre le coronavirus développé par le Centre russe Gamaleïa et les documents nécessaires pour enregistrer le vaccin sont en train d’être préparés, a rapporté l’agence Sputniknews.