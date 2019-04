ACQUISITION DU LOGEMENT RURAL : Le ministère de l’Habitat annonce de nouvelles dispositions

Le ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, annonce de nouvelles mesures relatives à l’acquisition de logements ruraux pour encourager le développement des régions rurales en Algérie. Selon une note ministérielle publiée dans le dernier numéro du Journal officiel (JO), les aides de l’État seront attribués aux bénéficiaires en deux tranches, soit 60% pour la première tranche. Ainsi, le postulant à l’aide frontale pour la réalisation d’un logement rural doit formuler une demande d’aide frontale auprès du P/APC. Ce dernier a pleinement le droit de traiter les demandes et d’établir la liste des postulants remplissant les conditions d’accès à l’aide frontale et ce, dans un délai ne dépassant pas vingt jours, à compter de la date de notification du programme d’aide. Le ministère est tenu de donner la réponse dans un délai qui ne passera pas les huit jours. Ces facilités qui ont pour objectif d’alléger les mesures d’acquisition d’un logement rural. Ainsi le demandeur de logement rural bénéficiera d’une somme estimée à 70 millions allouée en deux tranches. La première tranche d’un taux de 60 % du montant global de l’aide, tandis que la deuxième tranche (40 %) sera payée lors de la réalisation des travaux de construction.