ACQUISITION DE LOGEMENTS : Plus de 5000 bénéficiaires exclus du programme

5240 souscripteurs au logement ont été exclus du programme, suite a une vérification du fichier national du logement, selon l’agence nationale de presse ’’ Algérie Presse Service’’. Le fichier national du logement a révélé l'existence de 2.527 souscripteurs au programme AADL, 1.588 souscripteurs propriétaires de logements, 919 autres ayant bénéficié d'une subvention de l'Etat, 178 souscripteurs titulaires de permis de construction et 28 bénéficiaires du logement promotionnel public (LPP), élevant le nombre des candidats au logement découverts et radiés des listes des bénéficiaires des logements sociaux jusqu'à la première étape de la 23e opération à près de 5240 souscripteurs". Cette opération de vérification a révélé que ces fraudeurs avaient bénéficié de logements publics, de subventions de l’état ou étaient carrément propriétaires de biens immobiliers et fonciers à titre personnel. Ces preuves tangibles ont induit l’exclusion de ces derniers, de toute liste de bénéficiaires de logements publics.