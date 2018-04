ACHEVEMENT DES 375.000 LOGEMENTS : 9100 milliards débloqués par le Président

Une enveloppe de 91 milliards de dinars comprenant des autorisations de programmes supplémentaires et des crédits de paiement ont été débloqués pour achever 375 000 unités de logement afin de les attribuer dans les plus brefs délais. «Cette mesure prise en application des orientations du Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, consiste en la mobilisation immédiate de 33 milliards DA en autorisations de programmes supplémentaires ainsi que de 58 milliards DA en crédits de paiement dont la libération sera étalée », a indiqué le premier ministère sur son portail électronique ce jeudi. Ce financement additionnel, ajoute-t-il, « permettra au secteur de l’habitat de viabiliser et de livrer dans les prochains mois un total de 375.000 logements dont 190.000 unités sont déjà achevées et 185.000 autres ayant déjà atteint un taux de réalisation de 90% ».Le ministère de l’Habitat prévoit l’achèvement de l’ensemble des projets d’ici la fin de l’année 2019.